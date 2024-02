Calcio femminile, l'Union Sammartinese al via con i campionati primaverili

È iniziato il campionato primaverile per il settore giovanile della Union Sammartinese calcio femminile Forlì che vedrà le Pulcine e Under 12 affrontare le squadre maschili della zona. Non sarà facile per le piccole e le ragazze, ma con la loro voglia e determinazione riusciranno sicuramente a divertirsi e crescere tanto.