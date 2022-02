Calcio, fissato il recupero della partita col Fanfulla saltata per Covid

Col derby di sabato a Rimini che incombe, in settimana la Lega Nazionale Dilettanti ha calendarizzato la 18esima giornata del girone di andata fra Fanfulla e Forlì, non disputata precedentemente per covid. La nuova data sarà mercoledì 2 marzo con calcio d'inizio alle 14:30 a Lodi. Nel frattempo in chiusura di mercato, il Direttore Sportivo Carlo Di Fabio ha effettuato una operazione in uscita per i galletti cedendo le prestazioni sportive di Riccardo Santi, attaccante classe 1990 con sette presenze in maglia biancorossa alla S. C. Caronnese.