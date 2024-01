Calcio, il Forlì fa valere la legge del "Morgagni" e batte il Progresso

Parte bene il nuovo anno del Forlì Calcio che allo stadio "Morgagni" batte per 2 a 0 un coriaceo Progresso grazie alle reti di Pecci al 39° e di Bonandi al 46°; tre punti che permettono ai ragazzi di mister Mauro Antonioli di restare agganciati alla capolista Ravenna e di continuare il filotto di vittorie iniziato prima di Natale.

La cronaca della partita

Mister Antonioli deve rinunciare all'influenzato Drudi e all'indisponibile Maggioli riproponendo come coppia di centrali Checchi e Tafa con Masini e Rossi a sostegno sugli esterni, Gaiola vertice basso con Prestianni e Pecci, in avanti Merlonghi, Greselin e il giovane Mosole. Campo pesante al "Morgagni" ma è comunque il Forlì a farsi pericoloso già al 5° con Prestianni che ben servito da Merlonghi conclude in porta ma in maniera debole e centrale. Progresso che risponde all'11° con una punizione di Hasanaj che non impensierisce Pezzolato ma complessivamente coraggioso e votato all'attacco coi galletti che nella prima frazione faticano ad arginare le folate emiliane. Col passare dei minuti però biancorossi più convinti e vicini al gol con un diagonale di Rossi al 29° che sibila alla sinistra di Bizzini ma allo stesso tempo Progresso vicinissimo al vantaggio al 36° quando prima Pezzolato poi Rossi in scivolata negano la gioia del goal prima a Cancello poi alla ribattuta di Mele. Gara apertissima e come recita l'antico proverbio "goal mangiato, goal subito" passano tre minuti e al 39° il Forlì trova la rete: Greselin in area è bravo a difendere un pallone e a servirlo per Pecci che di sinistro buca Bizzini. Ultima occasione della prima frazione al 42° questa volta con gli ospiti che col colpo di testa di Cancello vanno vicino all'immediato pareggio.

Ripresa che parte subito con due cambi con gli ingressi di Lolli e Bonandi nel Forlì e non passa nemmeno un minuto che al 46° proprio il neo entrato Bonandi sfrutta una sponda di Merlonghi e di sinistro sigla il 2 a 0. Gara dunque in discesa per la truppa di mister Mauro Antonioli ma Progresso deciso a far sudare comunque i padroni di casa e servirà infatti un super Pezzolato a blindare un successo prezioso quanto importante per i galletti che nel finale, seppur con qualche brivido, serrano i ranghi e conquistano tre punti fondamentali per continuare la corsa alla vetta del campionato.