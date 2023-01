Calcio, il Forlì ospita lo Scandicci alla caccia dei tre punti: "Gara trappola ma vogliamo vincere"

Continua il tour de force del Forlì Calcio che, dopo due trasferte consecutive, ritornerà domenica (ore 14:30) sul verde prato dello stadio "Morgagni" per affrontare la compagine toscana dello Scandicci, attualmente penultimo in classifica nel campionato Nazionale Dilettanti girone D a quota 21 punti, ma in netta ripresa e reduce infatti dal successo ai danni del Real Forte Querceta e dal pari sul campo del Fanfulla. Come sempre è mister Mattia Graffiedi a presentare la sfida mettendo subito in guardia i suoi ragazzi: "Sulla carta la gara sembrerebbe a nostro favore ma sappiamo benissimo che non sarà così, ci sarà da giocare al mille per mille senza distrazioni - analizza il tecnico romagnolo - Fortunatamente nonostante le gare così ravvicinate i ragazzi stanno bene e la condizione fisica è più che buona, ora però vorremmo tornare a vincere".

Biancorossi che recuperano dopo la squalifica il regista Nicolò Scalini, perno indispensabile per questo Forlì ma che dovranno ancora rinunciare a Farneti e Cognigni: "Avere di nuovo Scalini a disposizione è una buona notizia, per quanto riguarda gli altri due infortunati invece posso dire che Farneti rientrerà in gruppo la prossima settimana mentre Cognigni invece verrà valutato giorno per giorno ma al momento non abbiamo una data per il rientro". Non certo una bella notizia per un Forlì ancora ampiamente in corsa per ambire a traguardi importanti in questa stagione ma mister Graffiedi tiene ben saldi i piedi per terra: "Purtroppo fin da inizio campionato abbiamo dovuto sopperire all'assenza di una vera punta centrale perché prima Tascini poi Cognigni si sono fatti male - spiega il mister - Fortunatamente gli altri attaccanti stanno sopperendo a questa mancanza e il problema non sussiste, la cosa principale da fare è pensare a noi stessi e basta - e conclude - Se noi per primi non facciamo risultato è poi inutile pensare a cosa hanno fatto le squadre davanti a noi, quindi testa bassa e avanti con questo spirito".