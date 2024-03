Calcio, il Forlì ospita un Prato 'rinato'. Antonioli: "Lucidità per continuare a sognare"

Venticinquesima giornata di campionato nazionale dilettanti da vivere tutta d'un fiato per il Forlì Calcio che affronterà domenica allo stadio "Morgagni" (ore 14:30) un Prato in piena salute; la formazione toscana è in lotta per allontanarsi dalle zone calde della classifica ma ha ampiamente superato i problemi di inizio stagione arrivando ora al match in Romagna reduce da tre vittorie consecutive. Va altrettanto bene in casa Forlì coi galletti galvanizzati dal blitz di Pistoia che li ha proiettati a due sole lunghezze dalla capolista Ravenna. "Sappiamo perfettamente che troveremo un avversario in fiducia e messo bene in campo" ammonisce mister Mauro Antonioli alla vigilia: "Allo stesso tempo anche noi siamo in salute e affronteremo questa gara con la lucidità e la consapevolezza di dover fare risultato perché se vogliamo fare qualcosa di grande, non possiamo lasciare punti per strada soprattutto in casa nostra".

Parole chiare e che rimarcano ancora di più come questo Forlì che si è ritrovato al tavolo delle sei pretendenti al titolo, ora voglia recitare un ruolo da protagonista: "È un girone incredibile con un grande equilibrio, noi continuiamo a lavorare quotidianamente per raggiungere obbiettivi importanti, non possiamo permetterci di abbassare l'asticella dell'attenzione". Biancorossi ancora alle prese con le assenze di Gaiola e Pecci, squalificati, mentre sul bollettino degli infortunati compaiono ancora i nomi di Drudi e Rossi: "Purtroppo qualche giocatore sarà ancora assente ma non è un problema, in questo partite servono voglia di lottare e tranquillità, dobbiamo essere consapevoli delle nostre qualità e puntare a vincere per continuare con questo entusiasmo".

Entusiasmo che nel frattempo si è trasferito al pubblico di fede biancorossa; nella giornata di domenica infatti il Club Alberto Calderoni e il Club Rabbiosi Forlì prenderanno le ultime prenotazioni per il pullman in vista della trasferta di Sant'Angelo Lodigiano in programma domenica 10 marzo per cercare di sostenere il più possibile i galletti in vista di questo rush finale. Di seguito la lista dei convocati: Pezzolato, De Gori, Stella, Checchi, Crociati, Graziani, Maggioli, Masini, Tafa, Visani, Ballardini, Casadio, Greselin, Lolli, Prestianni, Babbi, Banfi, Barbatosta, Bonandi, Merlonghi, Mosole, Rosso.