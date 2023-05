Calcio, Forlì sconfitto all'ultima curva a Crema: niente playoff

Non riesce nell'intento di andare ai playoff il Forlì, che nell'ultima gara di campionato perde 2 a 1 contro il Crema scivolando fuori dagli spareggi post season. La doppietta di Madiotto dal dischetto al 64° e 77° regala la vittoria ai padroni di casa, a nulla è valsa la rete nel finale di Cognigni al minuto 84°. Forlì dunque che conclude il suo campionato a quota 57 punti insieme a Real Forte Querceta e Corticella, ma per via degli scontri diretti non parteciperà ai playoff.

Mister Graffiedi dopo la buona prova di sette giorni fa contro la Sammaurese, conferma in blocco il reparto arretrato con De Gori tra i pali e Fornari, Morri, Maini e Rrapaj a sua protezione, Scalini perno di centrocampo insieme a Pari e Amedeo Ballardini, in attacco Nardella fa da spalla a Caprioni e Varriale. Parte forte il Forlì che prende subito il pallino del gioco schiacciando il Crema nella propria metà campo, non producendo però veri pericoli per la porta di Aiolfi. La prima conclusione la effettua Nardella al 20° che dal limite calcia col suo piede forte, ma la conclusione è centrale, facile preda di Aiolfi. Gara che si trascina stancamente verso la fine del primo tempo coi galletti votati al classico "tiki-taka" e che si fanno ancora vedere dalle parti dell'estremo portiere di casa prima al 25°, con Maini poi alla mezz'ora con Caprioni, ma in entrambe le occasioni Aiolfi non ha difficoltà a sventare la minaccia mandando così le squadre al riposo sul risultato di parità.

Ripresa che riparte sulla falsa riga del primo tempo e Forlì pericolosissimo con una doppia occasione al 54° e 55°; prima Nardella calcia forte da dentro l'area, ma Aiolfi mette in angolo, poi dal susseguente corner ci prova Caprioni al volo con un tiro diretto all'incrocio; ma è sempre il portiere di casa a superarsi e negare la gioia del goal ai biancorossi. Crema che fatica a reagire e Forlì ancora vicinissimo al bersaglio grosso al 62° con un diagonale di Amedeo Ballardini che sibila a fil di palo. La regola non scritta del calcio, goal mangiato goal subito; non tarda però ad arrivare perché ecco che al 64° Pari perde malamente palla al limite e Fornari atterra in area Melequi guadagnandosi rigore; dal dischetto Madiotto spiazza De Gori firmando l'1 a 0. Forlì che tenta con l'ingresso di Cognigni di portarsi avanti, offrendo però praterie al Crema che al 77° sfrutta l'occasione e in contropiede si guadagna l'ennesimo calcio di rigore; Madiotto dal dischetto è un cecchino portando così il risultato sul 2 a 0. Sussulto biancorosso all'84° su corner con Cognigni che di testa accorcia le distanze, ma non è abbastanza per ritrovare almeno il risultato di parità, col Forlì che in un solo colpo perde il match ed esce all'ultimo turno dalla griglia playoff mandando così in archivio la stagione 2022-2023.