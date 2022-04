Calcio, Forlì sprecone: a Forte dei Marmi è 0 a 0. Un palo e un rigore sbagliato rallentano la corsa ai playoff

Rallenta la sua corsa ai playoff il Forlì che contro il Real Forte Querceta non va oltre lo 0 a 0. Un vero peccato per la compagine biancorossa, soprattutto al netto delle occasioni ghiotte sciupate letteralmente nella ripresa. Al "Necchi-Balloni" sotto il diluvio, mister Graffiedi si affida ad un undici iniziale tutto muscoli con Ravaioli tra i pali, linea di difesa con Malandrino, Pezzi, Ronchi e Fabbri, centrocampo con Scalini vertice basso a supporto di Gkertsos, Ballardini E., Buonocunto e Rrapaj, in attacco bomber Pera.

Partita piacevole e dal gioco veloce ma le occasioni da rete latitano: al 28° prima occasione della partita per i padroni di casa con Di Paola, ma il colpo di testa è debole facile preda di Ravaioli. Ancora Real Forte Querceta pericoloso al 33° su punizione, ma la palla sfila alla destra di Ravaioli. Al 34° potenziale occasione per i biancorossi, con Ballardini che calcia ma fuori misura, chiudendo la prima frazione sullo 0 a 0. Ripresa al contrario subito vivace e col Forlì vicino al vantaggio al 47° con un palo clamoroso di Ballardini a porta spalancata. Azione magistrale dei biancorossi con un lancio in profondità meraviglioso di Pera per Gkertsos, che aveva servito appunto Ballardini con un assist rasoterra perfetto.

La pressione del Forlì si fa insistente e al 58° un cross di Gkertsos è fermato in area con un braccio; dal dischetto si presenta Pera, ma Adornato è bravissimo ad intuire e a salvare il Real Forte Querceta. Mister Graffiedi prova allora con i cambi a dare maggiore pressione inserendo Manara, Longobardi e Longo per Buonocunto, Pera e Malandrino; al 77° colpo di testa magnifico di Ronchi su calcio d’angolo col pallone che sfiora il palo. Ancora Forlì sugli scudi all'84° con un contropiede chiuso da un tiro sul primo palo di Rrapaj, neutralizzato dal portiere avversario. In chiusura ci prova anche Gkertsos ma il suo tiro termina alto sancendo così il definitivo 0 a 0.

Rammaricato nel finale mister Graffiedi: "Per le occasioni che abbiamo creato si poteva portare a casa qualcosa in più - sono le prime parole a caldo del tecnico - Dopo un primo tempo bloccato, nella ripresa siamo stati superiori, ci è mancato solo il goal".