Calcio, il Forlì torna alla vittoria ma i galletti sono ancora costretti a inseguire la zona playoff

Torna alla vittoria il Forlì che nell'ultimo impegno casalingo della stagione batte per 2 a 0 il Mezzolara grazie alle reti di Merlonghi al 27° e Maggioli al 66°. Galletti che restano ad una incollatura dalla zona playoff ma ancora fuori per via della contemporanea vittoria della Victor San Marino in casa del Prato.

La cronaca

Mister Antonioli fa i conti con l'assenza di Drudi in difesa sostituito da Tafa in coppia con Maggioli mentre Rosso torna titolare con Merlonghi e Mosole. Una manciata di secondi ed è proprio Mosole che in girata impegna Malagoli; una partenza a razzo dei galletti che al 17° vanno vicinissimi al vantaggio con una bella conclusione di Rosso che dal limite lascia partire un destro potente che Malagoli devia in angolo. Risposta del Mezzolara che non si fa attendere al 23° con un colpo di testa ravvicinato di Alessandrini ben servito da Cavazza ma Pezzolato si oppone con i pugni e salva il Forlì.

Sono però i padroni di casa ad avere più convinzione e al 27° sbloccano il risultato: Greselin è bravo a rubare palla a centrocampo e a servire sul taglio Merlonghi che con un colpo sotto firma l'1 a 0. Girandola di cambi nella ripresa con Babbi che prende il posto di Mosole, Prestianni per Rosso e Casadio per Pecci e Mezzolara che tenta un assalto all'arma bianca ma l'occasione più ghiotta capita sui piedi di Fini al 68° bloccata da un'ottima uscita bassa di Pezzolato.

Scampato il pericolo il Forlì la chiude questa volta su calcio d'angolo al minuto 66°: corner di Merlonghi, spizzata di Babbi e Maggioli da due passi fa 2 a 0. Gara in ghiaccio anzitempo con le ultime due occasioni degne di cronaca una per parte che arrivano al 74° con Casadio che incrocia ma Malagoli salva e all'85° per gli ospiti con un colpo di testa di Pecchia sotto misura che si stampa sulla traversa prima del triplice fischio che sancisce così il ritorno alla vittoria del Forlì.