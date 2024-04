Calcio, il Forlì all'ultimo treno per agguantare i playoff ospita il Mezzolara

Dopo la sconfitta al fotofinish contro la capolista Carpi che ha visto per la prima volta in stagione scivolare il Forlì fuori dalla zona playoff, i galletti si preparano all'ultimo impegno casalingo del campionato quando domenica (ore 15) ospiteranno un disperato Mezzolara a caccia di punti salvezza. "Per noi sarà una partita fondamentale per restare in corsa playoff - sono le prime laconiche parole di mister Mauro Antonioli in vista del match -. Non raggiungere quell'obbiettivo sarebbe sicuramente una grande delusione per tutti, soprattutto dopo la bella stagione che hanno fatto i ragazzi, quindi domenica nervi saldi e concentrazione per affrontare un avversario che allo stesso modo avrà un disperato bisogno di punti in chiave playout".

Mezzolara infatti reduce dal netto successo casalingo ai danni della Sammaurese ma relegato in ultima posizione a quota 21 punti insieme al Certaldo ma col mirino puntato sul Borgo San Donnino distante quattro lunghezze: "Purtroppo nel momento clou del campionato sono emersi dei nostri limiti che hanno condizionato questo finale di stagione" ammette il tecnico. "Il Mezzolara ha un solo risultato a disposizione e noi anche, ci siamo preparati per qualunque tipo di gara, dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che ci capiteranno perché saranno gli episodi a fare la differenza".

Biancorossi che dovranno però fare i conti con le assenze di tre pezzi da novanta come Ballardini, Bonandi e Drudi fermi ai box ma col mister dei galletti che non dispera e guarda avanti anche con un piccolo pensiero al ricorso avviato dalla società per la sfida contro il Carpi: "Fino ad ora le decisioni prese dall'alto ci hanno solo tolto punti come quelli conquistati contro la Pistoiese, quindi preferisco non addentrarmi in questo argomento sul ricorso al Carpi" precisa "Noi non possiamo incidere su queste decisioni perciò ci concentriamo solo sul campo che è la cosa migliore poi più avanti vedremo cosa succederà".

I convocati

Di seguito la lista dei convocati: De Gori, Pezzolato, Zamagni, Graziani, Maggioli, Masini, Rossi, Tafa, Visani, Casadio, Gaiola, Greselin, Lolli, Pecci, Prestianni, Valentini, Babbi, Banfi, Barbatosta, Merlonghi, Mosole, Rosso.