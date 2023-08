Calcio, il Forlì si aggiudica il triangolare con Mezzolara e Granamica

Prima sgambata della stagione degna di nota per il nuovo Forlì di mister Marco Martini che nel XXI memorial "Pietro Zucchini" di Budrio, si aggiudica il triangolare battendo rispettivamente ai calci di rigore prima il Granamica (3-2), formazione di Eccellenza, poi i padroni di casa del Mezzolara (4-3), formazione che invece parteciperà al prossimo campionato di serie D proprio insieme ai galletti. Due match importanti per i biancorossi che iniziano così un ciclo di amichevoli fondamentali alla crescita del gruppo ed in particolare la sfida al Mezzolara è stato un assaggio alla stagione che verrà con occasioni da ambo le parti; sugli scudi il portiere biancorosso Pezzolato che chiude la serata con un poker decisivo di rigori parati. Nel frattempo la Lega Nazionale Dilettanti conferma le voci che si rincorrono da settimane su un possibile slittamento dell'inizio della prossima serie D; le vicissitudini della Lega di serie B a cascata si ripercuotono infatti anche su serie C e D con quest'ultima che ritarda dunque di una settimana il proprio debutto annunciando a domenica 10 settembre la prima gara di campionato mentre il primo turno preliminare di Coppa Italia avrà luogo domenica 27 agosto e domenica 3 settembre il 1° turno.

Tabellino: FORLI’-GRANAMICA 3-2 (d.c.r.)

Forlì (4-3-3): Pezzolato; Signore, Tafa, Morri, Rossi; Greselin, Piva, Pedrini (32’ pt Eleonori); Calì, Merlonghi, Casadei (32’ pt Mosole). A disp.: Zamagni, Maggioli, Masini, Facciani, Gaiola, Pecci, Casadio, Persichini, De Gori, Barbatosta, Marzocchi, Buscherini. All.: Martini

Granamica (4-3-3): Farinella; Zilio (41’ pt Chiarini), Armaroli, Magagni Tomatis; Capitanio (30’ Del Bianco), Garelli, Nannini; Mazzetti (32’ pt Carina), Fabbri (32’ pt Mezzadri), Langella (44’ pt Ganassi). A disp.: Calzati, Garetti, Fogacci, Chiarini, Ganzaroli, Ganassi. All.: Marchini

Arbitro: Minzoni

SEQUENZA RIGORI: Magagni gol, Mosole parato, Del Bianco parato, Eleonori parato, Armaroli gol, Greselin parato, Mezzadri parato, Merlonghi gol, Ganassi parato, Calì gol, Nannini parato, Piva gol.

Note: Angoli 1-0.

FORLI’- MEZZOLARA 4-3 (d.c.r.)

Forlì (4-3-3): Pezzolato; Masini, Tafa, Maggioli, Rossi (25’ pt Facciani; Eleonori (16’ pt Casadio), Gaiola, Casadio; Mosole (16’ pt Barbatosta), Persichini, Zammarchi. A disp.: Zamagni, Signore, Morri, Piva, Greselin, Pedrini, Merlonghi, Casadei, Calì, De Gori, Marzocchi, Buscherini. All.: Martini

Mezzolara (4-3-1-2): Malagoli; Gaudiano, Vecchio, Cestaro, Chelli; Landi, Pellielo (30’ pt Carina), Bovo (30’ pt Guarino); Corsi (30’ st Longo); Alessandrini, Vassallo (30’ pt Damiano). A disp.: Bisazza, Novi, Cricca, Fini, Fogli, Delia, Bellentani, Dani. All.: Nesi

Arbitro :Caccia.

SEQUENZA RIGORI: Vecchio parato, Casadio gol, Longo parato, Barbatosta fuori, Guarino gol, Persichini gol, Daminao gol, Pecci gol, Alessandrini gol, Zammarchi gol

Note: Angoli 1-1