Calcio giovanile, al via l'8° Torneo d'Inverno organizzato dall'Associazione Sportiva Pianta

Prenderà il via domenica e durerà per quattro weekend consecutivi l'ottavo "Torneo d'Inverno" organizzato dall'A.s.d Pianta Calcio. La storica società forlivese nata alla fine degli anni 50 su iniziativa dell'allora Parroco Don Guido Sansavini è ormai un punto fermo nel mondo calcistico locale, fra le più importanti nel lavoro con il settore giovanile con centinaia di iscritti. Proprio per il mese di gennaio avranno luogo al Centro Sportivo di via Tripoli (Forlì) il "5° Memorial Roberto Sansavini", storico sostenitore della società gialloblu e "l'8° Memorial Pezzi Muzzio" ex tecnico e dirigente, che vedranno in scena le categorie "Esordienti Pulcini" e "Primi Calci" nati nelle annate dal 2010 al 2016. Numerosissime le società partecipanti fra cui Pianta, Forlì Fc, Ravenna, Virtus Faenza, Sala Bolognese, Meldola, Spiv, Santa Sofia, Vecchiazzano, Atletico Spm e Cava-Ronco.