Calcio giovanile, dal 7 maggio al via la terza edizione del Memorial "Paolo Spada"

L'Fcr Forlì annuncia che ospiterà, in collaborazione con l'Fc Forlì 1919, la terza edizione del Memorial "Paolo Spada" dedicata alla categoria Juniores. La Società è felice di poter accogliere nuovamente una competizione giovanile di tale rilevanza a cui parteciperanno Sammaurese, Bakia Cesenatico, Forlimpopoli Calcio 1928, Real Fusignano Calcio 2009, Savignanese Calcio 1932, Torresavio Calcio, Pol. Endas Manlio Monti 1975, Delfini Rimini, Edelweiss Jolly 1946, San Pietro In Vincoli.

L'Fcr Forlì e l'Fc Forlì 1919 sono, dunque, pronte a riportare in città un torneo di lunga durata che darà lustro e notorietà alla città di Forlì per oltre un mese, che offrirà a tutte le squadre partecipanti un'importante vetrina e che vedrà protagoniste grandi società della zona. Tutti i match avranno luogo presso l'Antistadio 1 di Viale Roma 128 in cui, ogni sera dal Lunedì al Venerdì a partire dal 7 Maggio, si svolgeranno due partite alle ore 19:00 ed alle ore 21:00.

Ad aprire le danze della fase a gironi, in programma dal 7 al 29 Maggio, sarà il match SPIV - Delfini Rimini fissato per le ore 19:00. Il torneo si suddividerà in tre gironi formati da quattro squadre e vedrà le prime due classi ficate di ogni gruppo e le due migliori terze accedere alle fasi finali (dal 3 al 11 Giugno).