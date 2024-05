Calcio giovanile femminile, una domenica con la seconda edizione del torneo "Primavera"

Il Futball Cava Ronco Forlì ospiterà, in collaborazione con l’Fc Forlì 1919, la seconda edizione del Torneo Femminile “Primavera” dedicata alla categoria Esordienti Femminile. Parteciperanno Union Sammartinese Femminile, Cesena Fc Femminile, Granata Calcio 1978, Imolese Calcio 1919 Femminile, Polisportiva Endas Manlio Monti 1975, Ravenna Women FC 1913, Rimini Fc, San Marino Academy Femminile, US Sassuolo, Vis Pesaro 1898 e Vis RF Faventia

L’Fcr Forlì e l’Fc Forlì 1919 sono pronte a riportare in città un torneo di lunga durata che darà lustro e notorietà alla città di Forlì per oltre un mese, che offrirà a tutte le squadre partecipanti un’importante vetrina e che vedrà protagoniste grandi società della zona.

Tutti i match avranno luogo presso l’Antistadio 1 di Via Campo di Marte 38 in cui, per tutta la giornata di domenica e si giocherà dalle ore 9:15 fino ad arrivare alle 18. Ad aprire le danze della fase a gironi, saranno i match Cesena–FCR Forlì, Sassuolo-Union Sammartinese e Ravenna-San Marino Academy fissati per le ore 10:00. Il torneo si suddividerà in tre gironi formati da quattro squadre e vedrà tutte le formazioni affrontarsi in una fase finale. Ad animare ed intrattenere lo spettacolo del rettangolo verde, ci sarà un organizzatissimo stand gastronomico che offrirà la possibilità ad ogni spettatore di mangiare, bere e soprattutto sentirsi a casa.