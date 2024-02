Calcio giovanile, i risultati del Forlì: Juniores corsara sul campo del Riccione

Non si ferma mai l’attività del settore giovanile biancorosso, con i giovani galletti impegnati nei vari campionati Nazionali, Regionali e Provinciali. Ottima prestazione della Juniores, corsara sul campo del Riccione vincendo per 1-2 grazie ai gol di Boschi e Dal Monte. Tre punti che mantengono sostanzialmente invariata la classifica con i ragazzi di mister Belli che continuano ad inseguire a tre punti di distanza dal Piacenza.

Continua la corsa solitaria in testa alla classifica per l’Under 17 che vince in casa contro Fraore per 5-0, grazie alla doppietta di Branchetti, poi Biondi, Ghetti e Spinelli. Due pareggi a reti bianche per Under 16, impegnata in casa contro il Faenza, e Under 15 ospite dell’Accademia Rimini. Vincono, invece, gli Under14 nella sfida interna con la Pianta.

JUNIORES NAZIONALE - 5° giornata ritorno

Riccione-Forlì 1-2 (Dal Monte, Boschi)

UNDER 17 ELITE - 23° Giornata

Forlì-Fraore 5-0 (Branchetti (2), Biondi, Ghetti, Spinelli)

UNDER 16 - CAMPIONATO

Forlì-Faenza 0-0

UNDER 15 - CAMPIONATO

Acc.Rimini-Forlì 0-0

UNDER 14 - Campionato Provinciale

Forlì-Pianta 2-0 (Baldini, 2)