Calcio giovanile, il Futball Cava Ronco conquista il memorial "Carlo di Fabio"

E' il Futball Cava Ronco ad aggiudicarsi la finale del Memorial "Carlo di Fabio", torneo che ha visto in campo le juniores Under 19. I biancorossi si sono imposti per 2-1 contro la San Marino Academy con le reti di Raggi e Yoada, tutte nel primo tempo (di Vernazzaro il gol della bandiera in pieno recupero). La prima occasione per i ragazzi di mister Baccini è al 9': Yoada salta Gasperoni e approfitta di un’incomprensione difensiva dei sammarinesi saltando anche il portiere Casadei e, da posizione molto defilata, calcia colpendo sfortunatamente il palo. Al 12' Ricci supera in velocità Magnani ed Antonini e va al tiro dalla sinistra: la conclusione termina a lato. Al 16' squillo del San Marino: Vernazzaro arriva al tiro e Morgagni corre un grosso rischio bloccando in due tempi dinnanzi alla prontezza di Yazici nel recuperare una possibile palla vacante.

Al 27' il gol dei biancorossi sugli sviluppi di un corner: Magnani batte forte sul secondo palo dove trova la spizzata di Raggi che salta più in alto di tutti e di testa insacca. Al 36' la San Marino Academy è pericolosa con Gasperoni, che raccoglie un cross dalla destra stoppando di petto e calciando al volo costringendo Morgagni al grande intervento. Al 39' c'è il 2-0 con Yoada:lanciato da Magnani arriva a tu per tu con Casa- dei che devia la prima conclusione e sulla respinta è lesto il numero cinque biancorosso a metterla dentro.

Nella ripresa la San Marino Academy cerca più volte il gol, ma senza fortuna: al 65' Vernazzaro vede Morgagni fuori dai pali e calcia da centrocampo: la palla sibila il palo. Al 67' si supera ancora Morgagni sul tiro da fuori di Riccardi deviando in corner in tuffo. Al 87’ super parata di Casadei sull’incornata sottomisura di Bellavista. Al 90' Yoada si divora la doppietta personale: a tu per tu con Casadei, prova a saltarlo ed in- fine gli calcia addosso con la palla che finisce in corner. Due giri di lancette più tardi riapre i giochi la rete di Vernazzaro. Ultimo brivido al 94': a provarci è Moretti dal limite, ma Morgagni blocca.