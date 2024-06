Calcio giovanile, il Futball Cava Ronco parteciperà anche al Campionato Regionale Under 18

Dalla stagione 2024/2025, il Futball Cava Ronco Forlì prenderà parte anche al Campionato Regionale Under 18. La squadra sarà affidata a mister Leonello Baccini e sarà affiancato dal vice allenatore Matteo Pieri e dal collaboratore tecnico Maurizio Raffoni. Entrambi hanno guidato, in questa stagione, la formazione della Juniores Under 19 e sono artefici di una tranquilla salvezza nel Campionato Èlite (conquistando il nono posto in graduatoria) e della recentissima vittoria del Memorial “Carlo Di Fabio”.

“Posso solo dire - esordisce Baccini - che sono enormemente contento di accettare questo incarico con la speranza di far crescere questi ragazzi e poterli vedere giocare in Prima Squadra come è già successo in precedenza con Rabiti, Bellavista e Guiebre . Sono carico come una molla e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura". “Sono molto contento - dice Pieri - che la Società abbia dato ancora fiducia a me, mister Baccini e Raffoni, con i quali ho condiviso ottime annate dai tempi del primo Ronco fino ad ora con la Futball Cava Ronco Forlì. Ripartiamo da un campionato giá fatto tre stagioni fa con gli allora Allievi 2005: veramente impegnativo ed interessante con una squadra nuova e piena di elementi da scoprire, formare ed aiutare nel loro percorso di crescita. Il risultato, come diceva Zeman, è casuale la prestazione no. Ed é proprio da qui che si ripartirà dopo ferragosto.”

“Terminata l’ottima Stagione 2023/24 - afferma Raffoni - con un buon piazzamento nel Campionato Èlite e con la fantastica vittoria del Memorial “Carlo Di Fabio” (un grande applauso ed un abbraccio a tutti gli atleti), la Società ci ha dato l’onere della gestione dell’Under 18. Non ritengo quest’ultimo un nuovo incarico, ma il proseguo dell’ottimo lavoro fatto con la Juniores Under 19 insieme a Mister Baccini, Pieri e Bianchi: vista l’amicizia e la stima che ci lega da tante annate sportive e non, è solo una continuazione del nostro ottimo rapporto all’interno della famiglia dell’Futball Cava Ronco Forlì. Sicuramente l’impegno, la costanza e la serietà non verranno mai a mancare, così che le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. In ultimo, da dirigente, volevo fare un grosso in bocca al lupo al mio amico Daniele Mordini per la sua nuova avventura con la Juniores".