Calcio giovanile, il Vecchiazzano vince il Campionato Provinciale Giovanissimi Under 15

Nel mondo dello sport, poche cose sono più gratificanti e soddisfacenti del vedere una squadra giovane emergere vittoriosa dopo una stagione di duro lavoro e impegno. E così è stato per la squadra under 15 del Vecchiazzano, che ha recentemente conquistato il titolo nel campionato provinciale, dimostrando il proprio talento e la propria determinazione. Questa squadra, composta da giovani atleti che hanno dedicato ore di allenamento e sacrificio al gioco che amano, ha dimostrato di essere più di una semplice aggregazione di talenti individuali. Sotto la guida degli allenatori appassionati, hanno trasformato la loro passione per il calcio in una forza collettiva che ha conquistato il rispetto e l'ammirazione di chi li ha visti giocare.

Il destino ha voluto che dopo un campionato intero ed una sola sconfitta, si sia arrivati a giocarsi con l'ottima Nuova Virtus Cesena all'ultima giornata. Con solo 3 punti di differenza e solo il fattore casalingo ad aiutare i ragazzi di casa, le due squadre hanno dato vita ad una partita pirotecnica che ha onorato il campionato di entrambe. 3 a 3 il risultato finale e nonostante qualche preoccupazione nel finale ha regalato alla squadra di Mr. Ferro una meritata vittoria del campionato dominato dall'inizio alla fine che solo una coriacea Virtus Cesena è riuscita ad impensierire. La vittoria è merito di tutti ed anche del percorso di crescita che la società ha permesso ai ragazzi con un staff di tutto rispetto. Infatti oltre agli allenatori Ferro e Traversari, sono stati affiancati da Riccardo Bondi come esperto coordinativo e da Michele Salafrica, già, protagonista in settori giovanili professionisti, allenatore della tecnica.