Calcio giovanile, il Vecchiazzano volerà a Monaco di Baviera per il "Bayern Trophy"

Il Calcio Vecchiazzano parteciperà al torneo internazionale "Bayern Trophy" che si terrà a Monaco di Baviera dal 7 al 10 aprile. Per la società di via Pigafetta, che sarà impegnata alla manifestazione con gli "Esordienti secondo anno", sarà un'importante occasione di portare una sua squadra a misurarsi in una competizione internazionale alla quale parteciperanno ben 140 squadre provenienti da tutta Europa. Il Vecchiazzano si presenterà con due squadre e 29 giocatori, allenati da Giovanni Forlivesi e Massimiliano Antimi. Il presidente della società, Enzo Treossi, residente Enzo Treossi, il vicepresidente Mirco Zauli e il direttore sportivo Andrea Mengozzi, coadiuvati dai collaboratori della A.S.D. Vecchiazzano e da alcuni genitori dei ragazzi, da alcuni mesi stanno lavorando per organizzare la partecipazione della squadra classe 2010 a questo importante torneo internazionale.

Il Bayern Trophy si gioca a Karlsfeld (21mila abitanti), Ismaning (16mila abitanti), Heimstetten (7mila abitanti), tre cittadine in un raggio di 5 km nella zona Est di Monaco di Baviera. Il centro di Monaco è raggiungibile in circa mezz’ora. I vari centri sportivi si trovano a meno di un chilometro di distanza dal centro del rispettivo paese. Aziende e privati si sono mobilitati per sostenere le famiglie e la società nelle spese. A portare il saluto al Vecchiazzano il vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo.