Calcio giovanile, l'Edelweiss Jolly Forlì torna a disputare i campionati regionali Figc

Importante novità per il calcio Forlivese. La società Edelweiss Jolly Forlì, considerata come uno dei migliori vivai calcistici del territorio romagnolo, torna a disputare i prestigiosi campionati regionali Figc. Una "vetrina" importante per tutti i ragazzi nati tra il 2005 e il 2008 che si vogliono confrontare con le più importanti squadre dell'Emilia Romagna con l'opportunità di migliorare ulteriormente. Le famiglie interessate possono rivolgersi in segreteria in Viale spazzoli 113 o telefonare al 3292681532 per maggiori informazioni sull'iscrizione per la stagione 2022-23.