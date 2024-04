Calcio giovanile, l'Under 17 del Forlì si conferma in vetta. E la Juniores stende l'Aglianese con sei gol

E' stato un weekend ricco di impegni per i ragazzi del settore giovanile del Forlì impegnati nei rispettivi campionati. La Juniores stende l'Aglianese in casa per 6-2 e torna a correre in classifica. In gol con una tripletta Marfella, una doppietta di Valentini ed un gol di Tshomi. Una vittoria che tiene in partita i galletti in vista del testa a testa finale con il Ravenna per il secondo posto.

Vince e convince anche l'Under 17 che va a segno con un rotondo 7-0 contro la Sanmichelese, confermando la testa della classifica. Arriva uno stop importante per l'Under 16 che non va oltre lo 0-1 con l'Imolese in uno scontro diretto nelle zone più nobili della classifica. A segno, invece, l'Under 15 sul campo dell'Osteria Grande per 1-2 e l'Under 14 che vince 4-1 il derby con l'Edelweiss.

Tutti i risultati

JUNIORES NAZIONALE - 12° giornata ritorno

Forlì-Aglianese 6-2 (Marfella (3), Valentini (2), Tshomi)

UNDER 17 ELITE - 29° Giornata

Forlì-Sanmichelese 7-0 (Pazzi (2), Dal Monte (2), Branchetti, Shity,

Argnani)

UNDER 16 - CAMPIONATO

Forlì-Imolese 0-1

UNDER 15 - CAMPIONATO

Osteria Grande-Forlì 1-2 (Rumieri (2))

UNDER 14 - Campionato Provinciale

Forlì-Edelweiss 4-1 (Vallicelli, Baldini, Buccioli, Casadei)