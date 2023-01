Calcio giovanile, la Juniores del Forlì riparte con una sconfitta

È ripartito sabato pomeriggio il girone di ritorno per la Juniores Nazionali U19 del Forlì Calcio; i galletti di mister Gianni Belli escono sconfitti dalla trasferta toscana in casa del Ghiviborgo per 2 a 1 con la rete dei biancorossi messa a segno da capitan Nannetti. Forlì che mantiene la quarta posizione di classifica nel girone E a quota 27 punti preceduto dal Salsomaggiore a 28, Ravenna a 31 e il Tau Altopascio capolista a quota 35 punti. Questo l'undici titolare messo in campo da mister Belli: Samori, Mambelli, Giacalone, Buscherini, Marangoni, Nannetti (cap), Monteleone, Cangini A., Colli, Gjonaj, Signore. A disposizione De Gori, Bazzocchi, Biondini, Pieri, Bertini, Maiolani, Mingarini, Cangini G.