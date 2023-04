Calcio giovanile, la Pianta Calcio parteciperà alla "Copa Santa" in Costa Brava

Ci sarà anche la "Pianta Calcio" ai nastri di partenza del torneo internazionale "Copa Santa", uno dei tornei più importanti d'Europa che si svolgerà su tutto il litorale di Barcellona nel periodo Pasquale dal 6 al 10 di aprile. Con grande entusiasmo l'associazione l'Asd Pianta Calcio ha deciso di prendere parte a questa importante manifestazione sportiva cogliendo così l'occasione per misurarsi contro squadre provenienti da tutta Europa; ben quattro le annate presenti con 115 ragazzi che saranno in scena sui campi spagnoli per confrontarsi e contendersi questo prestigioso torneo. Si tratta degli allievi 2007 allenati da Nicola Strollo,Pazzi Marco e Caselli Andrea, i giovanissimi 2008 di Salvatore Oliviero e Fausto Arena e 2009 di Rubanu Andrea e Alessandro e gli esordienti 2010 di Marini Nicola e Benini Enrico.