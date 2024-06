Calcio giovanile, lotteria dei calci di rigore; Il Futball Cava Ronco vola nella finale del “Memorial Carlo Di Fabio”

Il Futball Cava Ronco vola nella finale del “Memorial Carlo Di Fabio” e lo fa battendo il Forlì nella lotteria dei calci di rigore. Ai tempi regolamentari il match si era chiuso sull’1-1 con le reti al 19’ di Mancini e al 58’ di Marcella. Dopo una fase di studio il match si accende al 17’c con un miracolo di Morgagni che riesce a togliere dalla porta un tiro ravvicinato di Colli. Due giri di lancette ed è il Futball Cava Ronco a sbloccarla: Magnani lascia partire un cross che salta la difesa ospite e trova l’aggancio di Mancini che, con un pallonetto, supera Zauli e fissa il punteggio sullo 0-1. Al 30’ il tiro da fuori di Bellavista sibila il palo alla sinistra di Zauli. Al 58’ pareggia i conti il Forlì con Marfella che si imbuca in area di rigore e conclude in rete. Poi saranno I rigore a decidere la finalista: gli errori di Dal Monte e Bellavista indirizzano i Fcr in finale.