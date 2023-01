Calcio giovanile. Pari casalingo per la Juniores U19 del Forlì

Ritarda ancora l'appuntamento con i tre punti la Juniores Nazionale U19 del Forlì Calcio in questo 2023 che dopo la sconfitta di sette giorni fa in casa del Ghiviborgo, non va oltre il pari contro il Seravezza Pozzi tra le mura amiche. I ragazzi di mister Gianni Belli impattano dunque per 1 a 1 con a segno ancora Nannetti Martin; prossimo impegno sabato 21 gennaio contro il Salsomaggiore. Questo l'undici titolare messo in campo mister Belli: Samori, Mambelli, Signore, Conficoni, Biondini, Nannetti, Cangini G., Cangini A., Mingarini, Ensini, Buscherini. A disposizione De Gori, Bazzocchi, Marangoni, Gjonaj, Monteleone, Messeou, Maiolani, Bertini, Maltoni.