Calcio giovanile, termina con onore la fase nazionale dei biancorossi: la Juniores del Forlì sconfitta ad Arezzo

Dopo una bellissima cavalcata in campionato, si interrompe agli ottavi delle fasi finali il sogno della Juniores Nazionale del Forlì Calcio guidata da mister Belli. La corsa dei galletti si ferma allo stadio "Città di Arezzo" contro la locale formazione amaranto che si impone per 5 a 3; un avversario veramente ostico capace nel proprio girone di conquistare la vetta a suon di record con 20 vittorie e 3 pareggi. Nonostante questo i biancorossi non hanno affatto demeritato dando del filo da torcere alla formazione di casa: pronti via e il Forlì passa in vantaggio al 1° con un gran tiro di Lupatelli. La risposta dell'Arezzo però è di quelle importanti e già al 3° con De Pellegrin e al 5° con Castaldo ribaltano l'inerzia del match portando il risultato sul 2 a 1.

Nella ripresa l'Arezzo prova a mandare in archivio la contesa calando il tris con Stopponi ma non avevano fatto i conti con una grande reazione dei biancorossi che ancora con Lupatelli (doppietta) e poi col neo entrato Valentini al 61° ristabiliscono una momentanea parità sul 3 a 3. Il finale purtroppo per i ragazzi di mister Belli è però tutti di marca amaranto perché prima Manchia e poi di nuovo Castaldo in pieno recupero confezionano il definitivo 5 a 3 regalando così il passaggio del turno e l'accesso ai quarti di finale ai padroni di casa. Avrà comunque modo di riscattarsi la Juniores del Forlì chiamata giovedì sera a giocarsi i quarti di finale presso l'antistadio 1 ore 19:00 contro il Modena nel memorial "Carlo di Fabio" che va via via concludendosi; i biancorossi avevano passato il turno come primi nel loro girone ed affronteranno la formazione emiliana passata come miglior terza. Aperture dei cancelli ore 18:30 con stand gastronomici presenti.