Calcio giovanile, ultimo atto dei tornei alla Pianta: trionfano Edelweiss e Virtus Faenza

Con le finali di venerdì sera si sono conclusi i due storici tornei di calcio giovanile disputato dalle categorie Esordienti per le annate 2011 e 2012, intitolati a Tiziano Mingozzi e Giancarlo Stefanelli. I tornei che hanno preso il via 22 aprile hanno visto incontrarsi 26 squadre provenienti da tutta la regione. Per il 17° torneo Giancarlo Stefanelli per l'annata 2012 la squadra vincente è stata l'Edelweiss Jolly battendo in finale il Bakia Cesenatico. Per il 26° torneo Tiziano Mingozzi per l'annata 2011, la squadra vincente è stata la Virtus Faenza battendo in finale i ragazzi di casa dell'Asd Pianta.