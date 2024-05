Calcio giovanile, un'importante vetrina nazionale: Pulcini in campo in memoria di Edelweiss Gagliardi

Sabato pomeriggio il campo antistadio 3 di viale Fratelli Spazzoli 113 ospiterà a partire dalle 14.30 un importante torneo nazionale dedicato alla categoria Pulcini, organizzato dall'Edelweiss Jolly in memoria di Edelweiss Gagliardi, che nel 1946 fondò la società biancoazzurra insieme a un maestro del calcio giovanile come Ninetto Caldironi. La società che porta il suo nome continua con l’importante iniziativa a ricordare il suo impegno quale figura benemerita e filantropica per il tessuto sportivo giovanile di Forlì. L’elenco delle squadre partecipanti èdi elevato blasone calcistico e garantirà un grande spettacolo a tutti i presenti: scenderanno in campo Bologna, Empoli, Sassuolo, Cesena, Imolese, Reggiana, Modena, Forlì, Zola Predosa, Torresavio, Savignanese, Piacenza, Vis Pesaro, Faenza e Virtus Faenza, oltre ovviamente all'Edelweiss Jolly. La manifestazione offrirà ai piccoli tesserati una delle prime emozionanti vetrine che resterà, comunque, nella loro memoria e delle loro famiglie che sono fondamentali per il supporto e l’educazione dei ragazzi.