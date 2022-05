Calcio giovanile, un torneo e tre memorial: un mese di sfide nel nome di Di Fabio, Spada e Brunelli

Il Forlì Football Club ospiterà dal 9 maggio al 15 giugno un importante torneo riservato alle categorie Under 18, Under 16 e Under 12. Si tratta di una competizione giovanile che vedrà in campo squadre di alto calibro e importante storia a livello giovanile come Modena, Imolese, Vis Pesaro, Forlì, Rimini, Sammaurese, Bellaria, Futball Cava Ronco, Fya Riccione, Granamica, Scott 2M, Rumagna, Torresavio, Cervia, Misano e San Sepolcro. Il Forlì Football Club e il Futball Cava Ronco porteranno quindi in città un torneo di lunga durata che darà lustro e notorietà alla città mercuriale in tutta Italia e che vedrà la cittadella sportiva biancorossa come luogo di riferimento sportivo per tutta la provincia e non solo per oltre un mese.

Il torneo sarà suddiviso in 3 memorials: l’Under 18 in onore a Carlo Di Fabio; l’Under 16 in ricordo di Paolo Spada ed il Memorial Brunelli Under 12 che si svolgerà in un’unica giornata nella Domenica 15 maggio. "Vogliamo così rendere omaggio a tre figure che hanno lasciato il segno in maniera indelebile nella storia del club con il loro duro lavoro e la passione che dimostravano quotidianamente verso i colori biancorossi", le parole della societtà

Il campo Antistadio 1 “Paolo Spada”, Viale Roma 128/B, ospiterà oltre un mese di sfide, che avranno inizio lunedì e si concliuderanno mercoledì 15 giugno. Tutte le sere della settimana, dal Lunedì al Venerdì, il campo limitrofo allo Stadio Tullo Morgagni di Forlì ospiterà due partite, la prima alle 19, la seconda dalle 21.

L’accesso giornaliero per assistere alle gare sarà acquistabile alla biglietteria di ingresso al prezzo di 3 euro. All’interno dell’impianto sarà disponibile un’area ristoro dove cenare, acquistare e poter consumare comodamente cibo e bevande. Altri stands e punti di intrattenimento saranno presenti nell’area.