Calcio giovanile, Yoada in versione Ibrahimovic: il Futball Cava Ronco vola alle fasi finali del Memorial “Carlo Di Fabio”

Il Futball Cava Ronco Juniores Under 19 si qualifica alle fasi finali del Memorial “Carlo Di Fabio”, battendo per 1-0 la Sammaurese. Decisivo il gol, al 25' del primo tempo, di Yoada che, come Ibrahimovic ai tempi dell’Ajax, si è fatto beffa della difesa avversaria, scartando anche il portiere prima di concludere in rete. Yoada è stato autentico protagonista del match. Già dopo 8 minuti era arrivato vicino al gol, facendo partire un missile che si è infranto sull’esterno della rete. Due giri di lancette più tardi lo stesso Yoada si è porta a spasso tutta la difesa, scaricando a lato. All'undicesimo il primo sussulto della Sammaurese con il tiro da fuori di Ventrucci, neutralizzato da Morgagni. L'estremo difensore al 17' ha bloccato agevolmente prontamente un colpo di testa di Valdinoci sul cross dalla destra di Brunelli. Al 25' il gol show di Yoada, che al 45' ha sprecato un'occasione d'oro per il raddoppio. Lo stesso si è mangiato il 2-0 anche ad inizio di secondo tempo, concludendo alto da due passi. Al 71' sempre Yoada ha fatto partire un bolide che ha sorvolato la traversa. Al 740 momento di gloria per Morgagni, bravissimo a negare la gioia del goal a Kurti. Al 77' è stato Magnani a divorarsi un goal già fatto spedendo in out da pochi passi.