Calcio, i Galletti a Sant'Angelo per continuare un sogno. Antonioli: "Sarà una battaglia"

Sant'Angelo Lodigiano per guardare avanti per non smettere di viaggiare ad un ritmo che nelle ultime settimane in casa biancorossa ha un nome soltanto, vittoria; impresa non semplice perché l'avversario di turno sa come impensierire chi arriva al "Chiesa" di Sant'Angelo Lodigiano (ore 15). Ci sarebbe poi quel +16 in classifica che inconsciamente potrebbe favorire una certa dose di rilassatezza considerando anche i ritorni nei titolari di Gaiola e Pecci ma mister Antonioli dovrà comunque sopperire alle tante assenze di un reparto arretrato ridotto ai minimi termini: "Sarà una gara complicata contro un avversario forte e motivato, ci aspetta una battaglia" sono le prime impressioni di mister Mauro Antonioli "Nel reparto difensivo mancheranno gli infortunati Drudi, Rossi e Masini oltre a Checchi (neo papà) a cui si va ad aggiungere Bonandi, scegliere è sempre più difficile ma chiunque scenderà in campo darà il massimo".

Tra le note positive come detto in precedenza i rientri dalla squalifica di Gaiola e Pecci che andranno ad innervare il centrocampo e il recupero in extremis di Pezzolato che scongiurata una lesione alla mano, stringerà i denti e risponderà presente ancora una volta: "Massimo rispetto al Sant'Angelo perché numeri alla mano sono il terzo miglior attacco del girone, di contro concedono qualcosa in difesa, dovremo essere bravi a leggere bene la partita e a giocare senza assilli e tanta tranquillità". Motivazioni dunque importanti in casa Forlì Calcio perchè una volta agguantata la vetta ora bisogna cercare di restarci il più possibile: "In settimana abbiamo lavorato proprio per cercare quell'equilibrio che ci ha portato ad essere in testa al campionato, frenesia e nervosismo non servono in questo momento ma cercheremo di dare soddisfazioni anche ai tanti tifosi che ci seguiranno in trasferta".

Di seguito la lista dei convocati: De Gori, Pezzolato, Zamagni, Crociati, Graziani, Maggioli, Tafa, Visani, Ballardini, Casadio, Gaiola, Greselin, Lolli, Prestianni, Pecci, Babbi, Banfi, Barbatosta, Bonandi, Merlonghi, Mosole, Rosso.