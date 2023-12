Calcio, i galletti esultano: il Forlì firma il blitz e vince in casa della Victor San Marino

Torna alla vittoria il Forlì e lo fa nella insidiosissima trasferta contro la Victor San Marino vice capolista del girone D di serie D; risultato finale di 1 a 3 per i galletti con la doppietta di Merlonghi al 35° e 52° su rigore, Babbi fa tris al 77° poi nel finale la rete della bandiera per i padroni di casa la sigla Arlotti all'84°.

La cronaca

Mister Antonioli conferma l'undici titolare di domenica scorsa contro il Ravenna con Pezzolato tra i pali, Drudi e Maggioli centrali coadiuvati sulle fasce da Rossi e Masini, Gaiola solito faro di centrocampo insieme a Prestianni e Casadio, in avanti Merlonghi con Mosole e Greselin; galletti che partono con coraggio ma la prima conclusione nello specchio è della Victor San Marino al 10° con Sabba che impegna Pezzolato che si rifugia in corner. La risposta del Forlì tre minuti più tardi ma il diagonale di Casadio esce poco distante dalla porta di Pazzini. Equilibrio che regna fino alla mezz'ora quando al 35° Greselin vede la corsa in profondità di Merlonghi, per il bomber biancorosso è un gioco da ragazzi anticipare il diretto avversario De Queiroz e fulminare Pazzini in uscita per l'1 a 0 Forlì con le squadre che vanno così al riposo con i biancorossi in vantaggio. Ripresa che parte ancora sotto il segno dei galletti perché al 52° Greselin è bravissimo a rubare palla in area a De Queiroz che lo atterra: dal dischetto è sempre Merlonghi a presentarsi e a non fallire l'occasione portando così i biancorossi sul 2 a 0. Timida la risposta della Victor San Marino che fatica a creare reali pericoli dalle parti di Pezzolato e Forlì che chiude i conti al 77° questa volta col neo entrato Babbi che ben servito ancora una volta da Greselin sigla la rete del 3 a 0. Nel finale c'è spazio anche per la rete della bandiera per i padroni di casa che arriva all'84° con Arlotti che da due passi spinge in rete la palla dell'1 a 3. Forlì che complice la frenata del Ravenna accorcia a sette lunghezze la distanza dalla vetta della classifica e mette nel mirino il prossimo incontro casalingo quando al "Morgagni" arriverà un lanciatissimo Carpi in un match che si preannuncia per entrambe le formazioni importantissimo.