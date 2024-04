Calcio, il bilancio delle giovanile del Futball Cava Ronco: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte

Lo scorso fine settimana delle giovanili dell’Futball Cava Ronco Forlì si è concluso con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte ottenute dalle cinque squadre che sono scese in campo. Partendo dai “più grandi”, la Juniores Under 19 è uscita sconfitta dal confronto contro la Portuense Etrusca con il risultato di 3-2, settima, restando all’ottavo posto con un punto di vantaggio su San Pietro In Vincoli e Classe. Vanno a segno Ferrara e Kastrati.

Gli Allievi U17 escono vittoriosi per 1-4 nel match esterno contro il Granata con le reti di Abara, un autorete dei locali, Bandaogo e Mazara. I biancorossi salgono così al quinto posto, scavalcando il Vecchiazzano ed accedendo ai play-off. Gli Allievi U16 cadono in casa con il San Pietro In Vincoli vittorioso per 0-3. I forlivesi restano ultimi in classifica a due punti dal Valsanterno, che sabato scorso ha battuto il Vecchiazzano (2-1). Infine i Giovanissimi U15 impattano con il risultato di 1-1 il confronto interno contro il Meldola con la rete siglata da Clinton. La squadra è dodicesima.

Ecco tutti i risultati

JUNIORES ÈLITE U19 – 25^ Giornata, Gir. C

Portuense Etrusca 3-2 FCR Forlì (Ferrara, Kastrati)

ALLIEVI PROVINCIALI U17 – 22^ Giornata, Gir. A Forlì-Cesena

Granata 1-4 FCR Forlì (Abara, Autogol, Bandaogo, Mazara)

ALLIEVI INTERPROVINCIALI U16 – 27^ Giornata, Gir. G Ravenna

FCR Forlì 0-3 San Pietro In Vincoli

GIOVANISSIMI PROVINCIALI U15 – 26^ Giornata, Gir. A Forlì-Cesena

FCR Forlì 1-1 Meldola (Clinton)

GIOVANISSIMI PROVINCIALI U14 – 18^ Giornata, Gir. A Forlì-Cesena

FCR Forlì 0-12 Torresavio B