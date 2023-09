Calcio, il cammino del Forlì in 34 giornate. Si parte dalla trasferta contro il Progresso

Ufficializzato il cammino 2023-2024 del Forlì Calcio. Trentaquattro giornate tutte da vivere a partire dal 10 settembre fino al termine della stagione regolare in programma il 5 maggio. Il giro di boa per i nove gironi avverrà il 20 dicembre con l'ultima giornata del girone d'andata, poi il campionato si fermerà dal 24 al 31 dicembre per le festività Natalizie. Altra sosta il 17 marzo per l'impegno della Rappresentativa al Torneo di Viareggio. Calcio d’inizio alle 15.00 fino al 29 ottobre, quando le partite prenderanno il via alle 14.30. Dal 7 aprile fischio d’inizio alle 15.00 fino al termine della stagione. Tre i turni infrasettimanali che coinvolgeranno tutta la Serie D: l’1 novembre, il 20 dicembre e il 28 marzo, con gli ultimi due i consueti anticipi previsti in occasione del Natale e della Pasqua.

La stagione biancorossa inizierà lontana dal Morgagni, con la trasferta contro il Progresso fresco di ripescaggio, mentre il 17 settembre è già tempo di derby, col Morgagni che ospiterà la Sammaurese. Il 24 settembre in quel di viale Roma arriverà il Certaldo, formazione fiorentina, mentre il primo ottobre vedrà la trasferta contro il Sangiuliano City, fresco di retrocessione dalla C. La sfida casalinga contro il Borgo San Donnino (8 ottobre) precederà il derby della via Emilia contro l'Imolesa (15 ottobre), poi ottobre proseguirà con i big match contro Pistoiese (domenica 22) e Prato (domenica 29).

Novembre si apre con l'impegno contro il Sant'Angelo e si chiuderà col derby al Morgagni contro il Ravenna (ritorno il 7 aprile). In mezzo contro il Fanfulla (5 novembre in trasferta), Corticella (12 in casa) e Lentigione (lontano dal Morgagni il 19 novembre). Le ultime quattro giornate vedono i biancorossi sfidare nell'ordine Victor San Marino (3 dicembre) Carpi (10), Mezzolara (17) e l'Aglianese, col girone d'andata che si chiuderà quindi al Morgagni.