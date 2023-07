Calcio, il Cava-Ronco riparte dai giovani: i biancorossi puntano su cinque promesse cresciute in casa

Il Cava Ronco riparte dai giovani e annuncia l’estensione del contratto per quattro giocatori. Si tratta del promettente Jacopo Altieri; attaccante classe 2004, che già nella scorsa stagione è stato aggregato alla prima squadra. Nella Juniores è risultato uno dei migliori. Conferma in biancorosso anche per il difensore classe 2005 Michele Bellavista: calciatore roccioso e moderno, è il più giovane tra le fila del Forlì e nella scorsa stagione ha messo a referto quattordici presenze. Confermato anche Youssef El Shazly, attaccante classe 2001 di origini egiziane, che può ricoprire tutti i ruoli sul fronte offensivo e rappresenta un’importante risorsa per la squadra. In carriera ha giocato anche all’US Joigny nel Championnat National 2 (Serie D francese). Questa stagione è stato, sfortunatamente, fermo ai box per svariato tempo. Il quarto giovane confermato è Abdullai Guiebre, esterno offensivo classe 2004. Nativo del Burkina Faso, da tempo al Forlì, è un fantasista dal grandissimo potenziale. Possiede ottime qualità di dribbling e velocità. Il centrocampista centrale classe 2004 Michele Vito Perniola, la scorsa stagione tra le fila della Juniores biancorossa, è stato promosso in Prima Squadra dopo aver giocato un’ottima stagione. Non è più un giocatore del FCR Mirko Luzi. Giovane portiere classe 2005, è stato aggregato alla Prima Squadra per la prima parte di stagione per poi “scendere” in Juniores dove, insieme alla squadra, ha centrato il sesto posto in classifica nel Girone C del campionato Juniore Elite.