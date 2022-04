Calcio, il Forlì a caccia di "Progresso": i galletti faranno visita alla formazione bolognese

Dopo l'esaltante vittoria nel derby col Ravenna il Forlì di mister Mattia Graffiedi farà visita domenica alla formazione bolognese del Progresso, attualmente penultimo in classifica insieme alla Tritium a quota 26 punti ma con ancora due gare da recuperare. I biancorossi dal canto loro arrivano alla sfida caricati mentalmente dopo l'ottima prova offerta contro i bizantini e vogliosi di proseguire in una corsa ai playoff difficile ma non impossibile; la gara si giocherà allo stadio "Carbonchi" di Sasso Marconi (ore 15 con diretta Facebook sulla pagina del Forlì Calcio) per indisponibilità dell'impianto di Castel Maggiore, tana del Progresso che nonostante l'arrivo del nuovo tecnico Marcello Chezzi ai primi di febbraio, prosegue il suo cammino con alti e bassi rimanendo ampiamente in lotta per non retrocedere.

"Cercheremo senza dubbio di non ripetere gli errori commessi a Bagnolo- attacca mister Graffiedi nella consueta conferenza stampa pre gara - la vittoria nel derby ci è servita per il morale, non sbagliare l'approccio sarà fondamentale, una prova del nove da non fallire". Forlì che recupera buona parte dei giocatori indisponibili una settimana fa come Longo, Ronchi, Rrapaj e Fabbri ma che rinuncia ancora a Manara, non al meglio, oltre che ai lungodegenti Boccardi e De Gori: "Penso che i ragazzi abbiano capito l'importanza di approcciare bene le gare" analizza il tecnico "Questo problema è un pò una pecca di questo gruppo ma sono convinto che non si ripeterà". Una gara sulla carta non impossibile per il Forlì ma mister Graffiedi non si fida e avverte i suoi: "Loro hanno un bisogno disperato di punti ma anche noi vogliamo raggiungere la salvezza matematica il prima possibile" ammonisce Graffiedi "Cerchiamo di ottenere il massimo in queste ultime sette partite poi tireremo le somme di quanto avremo fatto". Di seguito la lista dei convocati: Ravaioli, Stella, Capitanio, Fabbri, Gkertsos, Longo, Malandrino, Pezzi, Ronchi, Ballardini E., Ballardini A., Borrelli, Buonocunto, Nisi, Piva, Rrapaj, Scalini, Amaducci, Pera, Longobardi.