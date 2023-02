Calcio, il Forlì a Corticella per inseguire la vetta. E intanto arriva un attaccante

Una trasferta da non sbagliare quella che il Forlì si appresta a vivere sabato, ore 14:30 al "Centro Sportivo Biavati" di Bologna nell'anticipo della venticinquesima giornata del campionato Nazionale Dilettanti girone D contro il Corticella. Sarà una sorta di rivincita per i galletti, i quali nel mese di ottobre incassarono a sorpresa la prima sconfitta stagionale proprio contro la formazione emiliana che espugnò lo stadio "Morgagni" grazie ad un goal di Leonardi.

A distanza di un girone invece le cose sono completamente cambiate con i biancorossi di mister Mattia Graffiedi aggrappati al treno promozione, secondi a nove punti dalla capolista Giana Erminio, mentre per il Corticella la situazione non è affatto semplice con appena quattro lunghezze di distanza dalla pericolosa zona playout. "Sono una squadra imprevedibile, che segna molto ma che concede anche qualcosa in fase difensiva - ammonisce il tecnico del Forlì nel pre gara -. Nessuno ti regala niente, soprattutto squadre come il Corticella che hanno assoluto bisogno di punti ma allo stesso tempo possono avere qualche lacuna che noi dovremo essere bravi a sfruttare".

Parole chiare e che fanno riferimento ovviamente all'ultimo match vinto dai galletti domenica scorsa contro lo Scandicci dove dopo un doppio vantaggio firmato Caprioni e Pari, per poco il Forlì non vedeva svanire i tre punti per piccole disattenzioni: "Gli errori ci devono far crescere e soprattutto ci devono far capire che le gare vanno giocate fino all'ultimo secondo non dando nulla per scontato". Galletti che recuperano Farneti dall'infermeria, ma che perdono Guerra per una distorsione. Cognigni è ancora fermo in attesa di una visita risolutiva oltre ai lungodegenti Tascini, Manara e Sedioli.

Nel frattempo proprio per dare maggiori possibilità a mister Graffiedi di avere più soluzioni, la società di Viale Roma nel pomeriggio di venerdì ha comunicato l'acquisizione delle prestazioni sportive dell'attaccante classe 2003 Yoel Negrin. Il giovane calciatore di origine israeliana è cresciuto nelle giovanili dell'Hapoel Kfar Saba e sarà già a disposizione del tecnico romagnolo per la gara di sabato contro il Corticella.