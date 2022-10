Calcio, il Forlì capolista ospita il Corticella. Mister Graffiedi: "Cerchiamo la vittoria ma con umiltà"

Si è svolta nella cornice del "Grand Hotel Forlì" la conferenza stampa pre gara del Forlì Calcio: la struttura ricettiva forlivese festeggia proprio quest'anno i dieci anni di partnership con la società di Viale Roma. Accolti per l'occasione proprio nella sede dell'hotel in modo da celebrare questo piccolo ma significativo traguardo, la cerimonia è stata presenziata per l'occasione da Michele Amadei, titolare di Grand Hotel Forlì e di "Ristorante 3 Corti" e dal Presidente del Forlì Calcio Gianfranco Cappelli i quali, dopo i rispettivi scambi di convenevoli, hanno siglato l'ulteriore rinnovo della sponsorizzazione anche per la stagione in corso.

È intervenuto poi mister Mattia Graffiedi che, per la sesta giornata di campionato, affronterà domenica alle 15:00 il neo promosso Corticella, formazione bolognese reduce dalla sconfitta col Mezzolara e attualmente quartultimo in classifica. Una gara che sulla carta può apparire abbordabile per i galletti, ma mister Graffiedi ci tiene a puntare bene i piedi per terra: "I risultati ci devono dare entusiasmo, ma attenzione a non perdere concentrazione ed umiltà - chiarisce il tecnico - Guardare la classifica dopo cinque giornate ed illudersi non ha senso, noi dobbiamo pensare solo a lavorare e cercare sempre di vincere".

Dichiarazioni, quelle del mister, volte proprio a smorzare i facili entusiasmi del momento e a focalizzare l'attenzione sui prossimi avversari che sulla carta mostrano numeri opposti; il Corticella infatti ha subito in appena cinque gare 15 reti, certificando una fase difensiva incerta, ma allo stesso tempo la formazione di mister Miramari è riuscita a realizzare ben 10 reti, confermando una grande pericolosità in zona d'attacco: "Affronteremo un avversario che venderà cara la pelle e che ha bisogno di punti, ma allo stesso tempo noi non dobbiamo cambiare il nostro modo di giocare e di affrontare la gara".

Assenti ancora Piva, Maini e Scalini che proseguono nel loro percorso di recupero, mentre Casadei ritorna disponibile. I convocati: Ravaioli, De Gori, Azindow, Fornari, Fusco, Marzocchi, Morri, Ronchi, Sedioli, Ballardini A., Eleonori, Ballardini E. Farneti, Pari, Rrapaj, Caprioni, Casadei, Gasperoni, Manara, Tascini, Varriale.