Calcio, il Forlì corsaro a Lodi: Ballardini, Caprioni e Varriale regolano il Fanfulla

Non sbaglia il Forlì che dopo la sconfitta di sette giorni fa con la Pistoiese riparte forte imponendosi con un netto 3 a 0 sul campo del Fanfulla; le reti, tutte nella ripresa, portano la firma di Amedeo Ballardini al 56°, Caprioni dal dischetto al 59° e di Varriale al 70°. Mister Graffiedi non recupera Pari che si accomoda in panchina, De Gori confermato tra i pali, Fusco ritrova il campo andandosi a posizionare sulla linea si difesa insieme ai confermati Ronchi, Maini e Fornari, rombo di centrocampo con Amedeo Ballardini, Rrapaj, Piva ed Eleonori, mentre in avanti Caprioni fa coppia con Varriale. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, nella ripresa i galletti cambiano marcia e in tre minuti mettono la gara in ghiaccio; prima è Amedeo Ballardini che al 56° conclude al meglio un contropiede firmando il vantaggio. Passano pochi minuti ed un imprendibile Varriale al 59° penetra in area e viene strattonato procurandosi il penalty che Caprioni trasforma per lo 0 a 2. Una mazzata per il Fanfulla che subisce il colpo del k.o. al 70° con Varriale che firma il definitivo tris, regala punti e vittoria ad un cinico Forlì e fa ripartire la corsa dei galletti in questo campionato. Raggiante mister Mattia Graffiedi al termine del match che ha elogiato i suoi ragazzi: "Avevo chiesto alla squadra di giocare con la consapevolezza di essere forti e che la sconfitta di una settimana fa non doveva cambiare la nostra mentalità" racconta il tecnico in sala stampa "Siamo stati bravi a creare e sfruttare al meglio le tante occasioni, aggiungiamo tre punti alla nostra classifica e godiamoci il momento".