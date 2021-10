Calcio, il Forlì deve risolvere il problema gol. Mister Cornacchini: "E' ora di fare il salto di qualità"

Dopo la cocente delusione nella sconfitta contro il Rimini, il Forlì di mister Giovanni Cornacchini si rigetta con la testa al campionato dove affronterà domenica alle 15 allo stadio "Buon Riposo" il Seravezza, formazione toscana. "Nonostante i pochi giorni per preparare la gara, siamo pronti - sono le prime parole del tecnico alla vigilia del match -. Purtroppo la sconfitta di mercoledì ci impone di stare zitti e di lavorare per fare ancora meglio ed essere più concreti sul campo".

Il Forlì nelle prime uscite è apparso infatti sterile in attacco, registrando appena due reti in quattro gare: "I goal degli attaccanti non bastano, cercheremo più inserimenti da parte dei centrocampisti e di sfruttare al meglio le palle inattive - analizza Cornacchini -. Sostanzialmente il Seravezza che andremo ad affrontare è ben organizzato, un pò come tutte le squadre di questo girone. Mi preme quindi maggiormente l'impegno e l'atteggiamento che metteranno i miei ragazzi in campo perché è quello che farà la differenza".

I Galletti registrano sul taccuino degli indisponibili Piva e Petrucci, e dovranno per forza cercare il colpaccio lontano dal "Morgagni": "Farò qualche cambio nella formazione titolare, all'appello ci manca qualche punto in classifica è ora di fare quel salto di qualità che ci permetta di restare agganciati alla vetta", conclude l'allenatore.