Calcio, il Forlì è chiamato a fare punti nella tana della Sammaurese: ma è piena emergenza

Nella seconda giornata del girone di ritorno del campionato Nazionale Dilettanti girone D il Forlì farà visita domenica (ore 14:30) all'altalenante Sammaurese in un derby che come sempre si preannuncia dall'esito incerto; un condensato di obbiettivi differenti per le formazioni allenate da mister Antonioli e mister Taccola con i galletti biancorossi alla ricerca di punti per continuare la corsa alla vetta, giallorossi padroni di casa invece alla conquista di punti salvezza. "Cè una tradizione negativa a San Mauro da cercare di invertire" sono le prime parole di mister Mauro Antonioli alla vigilia del match: "Vogliamo continuare a fare cose importanti dunque non possiamo esimerci dal mettere in campo tanta fisicità e mentalità senza stare a fare troppi calcoli" e prosegue "Ovviamente l'avversario è di tutto rispetto, sono stati diverse giornate in testa alla classifica e sono allenati molto bene dunque non sarà semplice". A complicare la missione biancorossa un'autentica lista di indisponibili come Ballardini, Casadio, Maggioli, Drudi, Mosole, Prestianni e Bonandi a cui mister Antonioli dovrà far fronte: "È la prima volta in stagione che sono alle prese con un plotone di assenti e le scelte dell'undici titolare saranno ovviamente dettate dagli assenti" chiosa il tecnico "Valuteremo fino all'ultimo chi riuscirà a rientrare tra i convocati cercando di dare comunque continuità ad una squadra che sta facendo un grande campionato".