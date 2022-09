Calcio, il Forlì espugna Scandicci: agguantata la vetta della classifica insieme alla Giana Erminio

Vince ancora il Forlì e questa volta lo fa su un campo ostico come quello di Scandicci, ultimo in classifica e alla ricerca disperata di punti per rilanciarsi. Risultato finale di 2 a 1 per i ragazzi di mister Mattia Graffiedi che si regalano i tre punti grazie alle reti di Elia Ballardini al 26°e di Tascini su rigore al 51°, nel mezzo il momentaneo pari dello Scandicci firmato Cecconi al 28°. Mister Graffiedi visti gli ottimi risultati continua a cambiare pochissimo nell'undici titolare confermando Ravaioli tra i pali, linea di difesa composta da Fornari, Ronchi, Sedioli e Fusco, Pari in cabina di regia prende il posto dell'infortunato Scalini, coadiuvato dai fratelli Ballardini e da Eleonori, in attacco Caprioni fa coppia con Tascini.

Forlì che si fa subito pericoloso all'11° quando è bravo Tascini a fare da sponda per Elia Ballardini ma la sua conclusione esce di un soffio. Biancorossi che tengono bene il pallino del gioco e dopo un tiro di Caprioni al 22° che esce largo, trovano il meritato vantaggio al 26°: Eleonori è abile a raggiungere il fondo e a mettere una bella palla dietro per Elia Ballardini che questa volta prende la mira e non sbaglia. Passa però appena un minuto e al 28° Fornari su un pallone scodellato al centro dell'area non si intende con Ravaioli che non esce, ne approfitta così Cecconi che si incunea in area e fa 1 a 1. Scandicci che galvanizzato alla mezz'ora cerca addirittura l'eurogoal da centrocampo questa volta con Vitali che vede Ravaioli leggermente fuori dai pali e tenta il colpo balistico ma il suo tiro non inquadra lo specchio. Non succede più nulla con le squadre che sotto una pioggia battente vanno così al riposo sul risultato di 1 a 1.

Ripresa subito vivace perché il Forlì al primo affondo trova il nuovo vantaggio: Tascini scambia in area con un compagno e viene trattenuto vistosamente da Ficini che lo atterra; dal dischetto è lo stesso Tascini a presentarsi davanti a Timperanza siglando il suo primo goal in maglia biancorossa. Lo Scandicci è alle corde e al 57° il Forlì sciupa clamorosamente l'occasione per chiudere anzitempo il match con Elia Ballardini che liberato al tiro da un pallone filtrante di Tascini non inquadra la porta. La reazione dei padroni di casa arriva a cinque minuti dal novantesimo quando Gozzerini cerca la conclusione da pochi passi ma Ravaioli con un grande intervento salva il risultato. Il finale è tutto di marca forlivese coi galletti che al 90° col neo entrato Varriale e al 91° con Manara si divorano letteralmente la palla del ko, ma per fortuna del Forlì il risultato non cambia e dopo cinque minuti di recupero i biancorossi possono così festeggiare la vittoria sul campo dello Scandicci e la prima posizione in classifica a 13 punti in coabitazione con la Giana Erminio.