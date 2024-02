Calcio, il Forlì firma il blitz in casa della Pistoiese: biancorossi secondi a un passo dalla vetta

Vince seppur con un po' di fatica il Forlì, che espugna il "Marcello Melani" di Pistoia grazie alle reti dei suoi bomber Merlonghi e Babbi. Risultato finale di 2 a 1 per i galletti che vanno subito in vantaggio al 6° grazie a una zampata di Merlonghi, salvo poi subire il pari della Pistoiese al 34° con Greco; nella ripresa ci pensa Babbi neo entrato a mettere il sigillo alla vittoria del Forlì siglando il definitivo 2 a 1 al 73°.

Mister Antonioli deve rinunciare ai suoi centrali di esperienza Drudi e Checchi con Tafa e Maggioli in sostituzione, Visani si conferma sulla fascia sinistra mentre trova spazio dal primo minuto anche Ballardini; in avanti spazio all'estro di Merlonghi, Bonandi e Greselin. Forlì che parte subito fortissimo e al 6° è già in vantaggio: Pecci si invola sulla fascia destra servendo libero Bonandi, taglio per Merlonghi che infila la zampata dell'1 a 0. Pistoiese colpita a freddo e galletti che vanno vicinissimi al raddoppio in più di una occasione: la prima al 9° con un tiro al volo di Merlonghi respinto in tuffo da Gambassi; al 22° questa volta è un diagonale di Pecci a non trovare fortuna, mentre al 26° è ancora la coppia Pecci-Merlonghi sugli scudi col tiro da due passi di quest'ultimo a finire altissimo sopra la traversa. La Pistoiese ha però la fortuna di affacciarsi per la prima volta dalle parti di Pezzolato e trovare il pari: su una punizione dalla trequarti, Greco in tuffo anticipa Tafa e Pezzolato e fa 1 a 1.

Nella ripresa la gara si fa più equilibrata col ritmo che stenta a decollare, ma è il Forlì a cercare con più insistenza la via del goal come al 48° e al 50° ma i due colpi di testa prima di Greselin poi di Visani non vanno a bersaglio. Mister Antonioli tenta allora di dare più spinta all'attacco forlivese gettando nella mischia Banfi e soprattutto Babbi che al 73° ripaga la mossa: Merlonghi è bravissimo a saltare sulla fascia due avversari e a servire al centro la corsa di Babbi che di piattone firma il 2 a 1. Sterile la reazione dei padroni di casa che nonostante l'impegno non impensieriscono mai la retroguardia biancorossa che controlla le folate orange portandosi a casa tre punti pesantissimi in chiave campionato. Forlì che infatti sale al secondo posto in classifica a quota 45 punti, a due sole lunghezze dal Ravenna capolista fermato sul pari in casa del Sangiuliano, e ora il girone D è ufficialmente riaperto.