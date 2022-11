Calcio, il Forlì impatta a Correggio: la doppietta di Caprioni regala un punto ai galletti

Non va oltre il pari un Forlì in piena emergenza in casa della Correggese; allo stadio "Borelli" di Correggio i galletti vanno prima in vantaggio con Caprioni, poi subiscono nella prima frazione la rimonta dei padroni di casa che con Villanova vanno al riposo sul 2 a 1, nel finale all'88° ci pensa ancora Caprioni a riportare il risultato in parità. Mister Graffiedi stravolge in parte il suo undici iniziale confermando Ravaioli tra i pali, tornano Fusco e Sedioli dopo la squalifica che vanno a comporre la linea di difesa insieme a Ronchi e Fornari, centrocampo con Scalini vertice basso coadiuvato da Farneti, Rrapaj e Caprioni, in attacco il duo Tascini e Varriale.

La partenza è al piccolo troppo dove praticamente non succede nulla, poi all'improvviso al 29° il Forlì la sblocca: Rrapaj è caparbio al limite dell'area a trovare una conclusione bassa e potente, Tzafestas coi pugni la respinge ma sulla ribattuta il più lesto è Caprioni che ribadisce in rete il pallone per il momentaneo 0 a 1. Galletti che al 31° hanno subito l'occasione del raddoppio, ma Varriale entrato in area dalla sinistra non trova lo specchio della porta da buona posizione sciupando una colossale occasione. Specchio che invece trova la Correggese al 34° con una punizione dal limite calciata da Villanova: il numero dieci di casa trova infatti l'angolino basso, dove Ravaioli non può arrivare ristabilendo subito la parità. Gara che prosegue senza troppi sussulti e che pare voler arrivare col risultato invariato all'intervallo, ma al 44° la difesa del Forlì va in affanno, ne approfitta Ferretti che trova Villanova solo dentro l'area, per il fantasista emiliano battere Ravaioli è un gioco da ragazzi firmando così il 2 a 1 Correggese.

Nella ripresa il Forlì parte forte schiacciando la formazione emiliana nella propria metà campo, non riuscendo però a rendersi mai veramente pericoloso; due tiri velleitari di Caprioni prima e di uno spento Scalini poi, non impensieriscono Tzafestas che controlla con facilità. Mister Graffiedi prova allora a rimescolare le carte inserendo Morri, Piva e Gasperoni con la superiorità territoriale dei galletti che inizia a farsi sentire e proprio all'88° premia gli sforzi dei galletti con un goal in fotocopia del primo: sempre Rrapaj infatti è bravo a liberarsi della marcatura al limite e a concludere in porta, Tzafestas anche stavolta non è irreprensibile respingendo la conclusione coi pugni sui piedi di Caprioni, che da vecchia volpe si avventa sul pallone per il definitivo 2 a 2. Un punto dunque meritato per il Forlì, che non ha brillato come in altre occasioni ma ha lottato per arrivare al pari e che permette così ai galletti di lasciare immutata la distanza dalla prima posizione occupata dalla Giana Erminio; al netto dei tre punti tolti, momentaneamente, della sfida con la Pistoiese infatti, la capolista dista sei lunghezze.