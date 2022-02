Calcio, il Forlì (in emergenza) ha l'occasione di dimenticare subito il derby: al Morgagni arriva il Seravezza Pozzi

Ripartire. È questo l'imperativo che aleggia in casa Forlì Calcio con i galletti che dopo il tonfo nel derby di Rimini, hanno subito l'occasione di riscattarsi mercoledì ore 14:30 allo stadio "Morgagni" contro il Seravezza Pozzi. "Dobbiamo guardare avanti e trarre le giuste motivazioni dagli errori commessi a Rimini perché quanto di buono fatto fino ad ora non viene cancellato da una sconfitta - sono le parole di mister Mattia Graffiedi alla vigilia del turno infrasettimanale -. Era una partita difficile lo sapevamo ma alcune defezioni e alcuni nostri errori hanno reso più complicato il tutto".

I Galletti dovranno rialzare la cresta già nel match casalingo contro il Seravezza Pozzi seppur il tecnico dei biancorossi faccia ancora i conti con una rosa falcidiata dalle assenze: "Purtroppo la situazione è critica soprattutto sugli under perché De Gori è infortunato, Fabbri e Manara probabilmente non saranno a disposizione e Ravaioli è ancora in dubbio - ammette laconico mister Graffiedi -. A loro si aggiunge Pera non al meglio mentre invece dovrei avere a disposizione Capitanio che ha recuperato dall'infortunio e sicuramente Pezzi che rientra dalla squalifica".

Ritrovare punti è quindi il "mantra" più ripetuto in viale Roma con il Forlì che non guarda tanto agli avversari ma si lecca le ferite pronto a ripartire: "La classifica è cortissima e il Seravezza verrà in casa nostra per non perdere, magari chiudendosi e giocando di rimessa" analizza il tecnico "Noi dovremo avere la giusta lucidità e pazienza per colpire al momento giusto, fare punti è fondamentale".