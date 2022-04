Calcio: Il Forlì in Versilia a caccia di punti playoff. Graffiedi: "Vietato rilassarsi"

Riparte il cammino del Forlì Calcio che dopo la sosta pasquale riprenderà la sua corsa verso i playoff allo stadio "Necchi-Balloni" di Forte dei Marmi alle 15:30 contro il Real Forte Querceta, formazione toscana attualmente in lotta per non scivolare in zona playout; i ragazzi di mister Mattia Graffiedi arrivano al match valido per la trentaquattresima giornata in piena salute e rigenerati dopo il bellissimo successo in rimonta contro la Sammaurese di dieci giorni fa mentre opposto è l'umore in casa Real Forte Querceta con i ragazzi di mister Vitaliano Bonuccelli reduci da una pesante sconfitta contro il Sasso Marconi.

"A prescindere da tutto andremo a Forte dei Marmi per cercare il risultato pieno" attacca mister Graffiedi nella consueta conferenza stampa pre gara "Sappiamo che loro non stanno affrontando un buon momento, ci sarà da lottare". Biancorossi che rinunciano a Ballardini Amadeo squalificato ed agli indisponibili Giacobbi, Nisi, Boccardi e De Gori ma che recuperano Manara e Piva: "Le assenze non mi preoccupano perché la rosa è ampia e completa" analizza il tecnico "Questo fa sì che il nostro obbiettivo deve essere sempre quello di ottenere il massimo in ogni situazione".

A rafforzare questa tesi sono i numeri che come sempre certificano le varie situazioni ed il Forlì targato Mattia Graffiedi ne è la riprova; dal sui arrivo in 15 gare sono stati raccolti ben 27 punti con una media punti di 1,8 a partita; un cambio di passo notevole e che non è certo sfuggito alla società: "Il mio pensiero e quello della società viaggiano paralleli" ammette Graffiedi "I ragazzi mi stanno seguendo perfettamente e l'obbiettivo playoff deve essere quella spinta in più che ci deve accompagnare per concludere bene la stagione" spiega "Allo stesso tempo cercheremo di inserire i nostri giovani per iniziare a vedere le loro qualità in vista del prossimo anno". Di seguito i convocati: Ravaioli, Stella, Capitanio, Fabbri, Gkertsos, Longo, Malandrino, Pezzi, Ronchi, Ballardini E., Borrelli, Buonocunto, Piva, Rrapaj, Scalini, Amaducci, Casadei, Longobardi, Manara, Pera.