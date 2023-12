Calcio, il Forlì non sbaglia e vince anche col Mezzolara

Continua la corsa alla testa della classifica del Forlì che non cade nella trappola Mezzolara e vince in rimonta 2 a 3 allo stadio "Augusto Magli" di Molinella. Partita incredibile su un campo al limite della praticabilità con il Forlì che passa in vantaggio con Prestianni al 23°, pari Mezzolara al 27° di Bovo poi nella ripresa il vantaggio dei padroni di casa al 71° con Vassallo, nel finale prima Merlonghi all'85° poi Rossi all'88° firmano il nuovo e definitivo sorpasso.

Mister Antonioli conferma ancora l'undici vittorioso contro il Carpi e il Forlì parte forte collezionando tre calci d'angolo nei primi cinque minuti ma non riuscendo ad impensierire Malagoli; il primo squillo arriva al 15° quando Merlonghi impegna l'estremo difensore bolognese che si oppone in tuffo. È il preludio al vantaggio che si materializza al 23° quando Greselin serve al centro un pallone invitante sul quale si fionda Prestianni che firma lo 0 a 1. La felicità del goal dura però una manciata di minuti perché al 27° Alessandrini è bravo a superare Masini e ad offrire a Bovo il pallone dell'1 a 1; Mezzolara che prende lentamente coraggio e al 36° colleziona un'altra colossale occasione su calcio piazzato con Vassallo che da due passi coglie il palo a Pezzolato battuto.

Nella ripresa mister Antonioli inserisce Pecci e Babbi per Casadio e Prestianni e al 62° è proprio Babbi che di testa va vicinissimo al bersaglio impegnando severamente Malagoli che coi pugni respinge. Il Forlì sembra in controllo ma al 71° Vassallo di testa e da due passi gela momentaneamente il pubblico forlivese accorso a Molinella siglando il 2 a 1 per la squadra bolognese punendo così una difesa biancorossa apparsa in questa occasione distratta. Forlì che non getta però la spugna e nonostante un campo al limite della decenza si ributta in avanti e proprio nel finale effettua un incredibile sorpasso: minuto 82° una gomitata a palla lontana su Babbi porta all'espulsione diretta di Cestaro e sulla susseguente punizione, Merlonghi è bravo a trovare l'angolino basso che vale il 2 a 2. Emozioni che però non finiscono lì e all'88° in un batti e ribatti in area bolognese, il più bravo di tutti è Rossi che con un diagonale di sinistro fulmina Malagoli siglando il definitivo 2 a 3 e regalando una preziosa vittoria al Forlì.