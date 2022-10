Calcio, il Forlì non sfonda e crolla al Morgagni: Corticella corsaro vince 1 a 0

Crolla inaspettatamente il Forlì Calcio che al "Morgagni" cede di misura per 1 a 0 contro un coriaceo Corticella che ferma così, dopo cinque turni, il rullino di marcia dei ragazzi di mister Mattia Graffiedi. E' Leonardi al 67° della ripresa, complice una indecisione della difesa forlivese, a regalare i tre punti alla squadra bolognese.

Mister Graffiedi opta per qualche cambio dopo la vittoria di Scandicci sostituendo Pari con Rrapaj, lasciando a riposo Caprioni per Varriale che così gioca in coppia con Tascini e sostituendo Marzocchi che prende il posto di Fusco; gara che stenta a decollare con le squadre contratte e le occasioni nella prima frazione che si contano sulle dita di una mano. La prima al 4° con Rrapaj che cerca la porta direttamente da calcio d'angolo, ma Bruzzi smanaccia. Al 25° è il neo entrato Oubakent che si accentra e calcia, ma la mira è da dimenticare.

Ripresa di tutt'altro spessore col Corticella subito pericoloso al 47°, con Cudini che da corner non inquadra lo specchio; Forlì che stenta a rendersi pericoloso ma che va vicinissimo al vantaggio al 53°, con Tascini che in mischia vede le sue due conclusioni ribattute da una selva di gambe in area bolognese. Mister Graffiedi tenta allora di ravvivare una manovra lenta e macchinosa dei galletti inserendo Caprioni, Fusco e Farneti e al 61° è proprio il neo entrato Fusco a farsi vedere sul fondo, palla sul dischetto a rimorchio per Tascini che strozza il tiro sciupando una clamorosa occasione.

Sembra il preludio ad un secondo tempo prolifero per i biancorossi ed invece al 67° il Corticella passa: Sedioli e Ronchi si ostacolano regalando palla a Leonardi, che davanti a Ravaioli non sbaglia siglando lo 0 a 1. Una doccia fredda che però non smorza la voglia del Forlì di pareggiare ma che cozza con una manovra farraginosa; all'86° Manara appena entrato arriva sul fondo e offre un cioccolatino per Caprioni, che non arriva su un pallone solo da spingere in rete per pochi centimetri. Che la giornata è storta lo certifica al 92° Fusco che, su una potente punizione calciata da Caprioni, da due passi non inquadra lo specchio sciupando l'ennesima occasione e regalando così una vittoria inaspettata al Corticella.