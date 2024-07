Calcio, il Forlì piazza il colpo in difesa: al timone ci sarà Lorenzo Saporetti

Dopo aver presentato alla stampa il tecnico Alessandro Miramari che guiderà il Forlì Calcio nella prossima stagione, la società del presidente Gianfranco Cappelli si rituffa nel mercato ingaggiando questa volta un difensore di grande esperienza come Lorenzo Saporetti. Il difensore centrale forlivese difenderà i colori della propria città nella stagione 2024/25.

Il classe ‘96 arriva al Forlì dopo una lunga esperienza tra i professionisti; cresciuto nei settori giovanili di Milan e Cesena, ha fatto il suo esordio tra i grandi in serie D con la maglia del Parma conquistando subito la promozione. Da lì 150 presenze in Serie C con 4 gol e tre assist. Arriva al Forlì per recitare un ruolo da protagonista portando esperienza al timone del reparto difensivo.