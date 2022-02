Calcio, il Forlì piazza un nuovo colpo: Leonardo Longo. Il presidente: "Graffiedi ha portato gioventù"

Non si arresta il lavoro di Carlo Di Fabio che tornato a vestire i panni di direttore sportivo del Forlì Calcio piazza un altro colpo di mercato ufficializzando il difensore classe 1995 Leonardo Longo. Il calciatore vanta una lunga carriera fra i professionisti dove ha vestito le casacche di Prato, Inter Primavera, Grosseto, Mantova, Paganese, Monopoli, Bisceglie, Casertana e Cesena dove però ha vissuto un periodo non facile quando nella stagione 2020-21 è stato prima colpito dal covid poi a seguito di esami cardiologici proprio per verificare il quadro generale dopo la malattia, ha riscontrato un battito ectopico sporadico che lo ha costretto a sottoporsi ad ulteriori accertamenti anche presso il Coni. Ad oggi il ragazzo, che si è sempre sentito bene, ha pienamente recuperato il suo stato di salute portandolo così a far parte della rosa biancorossa e andandosi ad aggiungere alle altre pedine arrivate in questo mercato invernale come Scalini, Ballardini Amedeo, Manara e Malandrino.

Presentati anche i nuovi volti del Forlì, Nicolò Scalini ed Amedeo Ballardini. Il presidente biancorosso Gianfranco Cappelli ha ripercorso le ultime intense settimane, a partire dall'esonero di mister Massimo Gadda e la promozione di Mattia Graffiedi: "Ha portato gioventù, ha ricomposto il gruppo, ha unito benissimo over ed Under, ha messo a disposizione la sua esperienza, è un allenatore con la A maiuscola. Conosceva bene l’ambiente e io conoscevo bene Mattia, essendo lui da molti anni nel settore giovanile, dove ha svolto un eccellente lavoro. Vorrei infatti sottolineare la grande vittoria della Juniores a Ravenna di domenica scorsa, i nostri giovani Galletti sono ora in testa alla classifica. Mister Graffiedi non è mai stato “ad interim”, ha avuto fin da subito la fiducia della società con una lunga prospettiva. Siamo sempre attivi sul mercato, nelle prossime ore ufficializzeremo un nuovo arrivo in difesa".

Parola quindi ad Amedeo Ballardini: "Io e mio fratello abbiamo già giocato insieme a Ravenna. È semplice per me giocare con lui, sono contento di questo ma ci sono altrettanti giocatori bravi, abbiamo una rosa di livello alto. Conoscevo già tanti ragazzi di quelli che sono in gruppo. Mio padre è venuto a vedere le partite, ma soffre troppo per noi, le sente di più rispetto a quando è lui stesso ad allenare". Infine Scalini: "Forlì ha un certo blasone ed è un’ottima società, si sono incastrate tutte le giuste situazioni affinché io venissi in Romagna. Io mi sento mediano, sono pronto anche a giocare con Buonocunto, noi siamo una squadra competitiva e siamo pronti per il derby di sabato"