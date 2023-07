Calcio, il Forlì presenta il nuovo mister Marco Martini: "È una bellissima opportunità, ho grande entusiasmo"

Sono settimane intense in casa Forlì Calcio col nuovo Direttore Sportivo Cristiano Protti impegnato nella costruzione del nuovo Forlì 2023-2024; una rivoluzione silenziosa ma che a voce proprio del suo artefice pare essere "a buon punto". Rivoluzione però condivisa e avallata anche dal neo tecnico biancorosso Marco Martini che, nella sede dell'official partner "Poletti porte e finestre design" nella serata di lunedì si è finalmente presentato alla stampa. "Sono estremamente entusiasta di arrivare a Forlì, una grande opportunità per la mia crescita consapevole di arrivare in una piazza prestigiosa" sono le prime parole dell'ormai ex tecnico della Sammaurese "Ringrazio il direttore Protti e la società per la fiducia, ora però dobbiamo costruire da zero questo nuovo Forlì".

Amante del 4-3-3 e con la nomea di saper lavorare bene con i giovani, il nuovo mister dei galletti pare avere le idee chiare sul tipo di giocatori che vorrà avere a disposizione entro la data del 24 luglio, giorno del raduno che sancirà l'inizio del suo nuovo corso: "Condivido col direttore e con la società l'aspetto tecnico della squadra che verrà - chiarisce -. Avremo delle difficoltà perché dobbiamo ricostruire una squadra ma nulla toglie che vogliamo restare competitivi, pretenderò da tutti i giocatori impegno, sacrificio e voglia di mettersi in gioco".

Dopo il mister ufficializzato in parte anche il nuovo staff tecnico che accompagnerà Marco Martini in questa nuova avventura: si tratta di Davide Forchino che sarà il secondo allenatore, Luca Lancioni preparatore atletico e Filippo Di Leo preparatore dei portieri. La squadra si ritroverà il 20 e 21 luglio per le classiche visite mediche e test poi lunedì 24 avrà inizio la preparazione estiva che avrà luogo proprio nella cittadella sportiva dello stadio "Morgagni".